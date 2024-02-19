برلمانى: افتتاح الرئيس السيسى مؤتمر "إيجبس 2024" فرصة تاريخية لتعزيز التعاون الدولى

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي النسخة السابعة من مؤتمر ومعرض إيجبس 2024 للطاقة، فرصة تاريخية لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التغير المناخي.

المعرض منصة هامة للحوار والتباحث الدولي

وأوضح "سلطان"، في تصريحات صحفية له، أن المعرض منصة هامة للحوار والتباحث الدولي من أجل وضع حلول ودعم إمدادات الطاقة والطلب المستدام.

وأشار عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن المؤتمر سيسهم في دعم الصناعة في مجال البترول والغاز والطاقات المستدامة، كما سيسهم في إبراز دور مصر الريادي في أسواق الطاقة، بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الراهنة على مستوى العالم.

توحيد الجهود لتحقيق التحول الطاقي

ولفت النائب محمد سلطان إلى أن المؤتمر سيعمل على توحيد الجهود لتحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من إنتاج واستخدام الطاقة.

وطالب عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب جميع الدول إلى المشاركة بفعالية في مؤتمر إيجبس 2024، للوصول إلى نتائج إيجابية تُسهم في حماية كوكب الأرض.

حلول مبتكرة للحد من الاحتباس الحراري

وشدد النائب محمد سلطان على ضرورة العمل على تطوير حلول مبتكرة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار التغير المناخي.

وخلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024"، اليوم الإثنين، وجّه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أضفت رعايته الكريمة للمؤتمر وتفاعله خلال الأيام الافتتاحية بصمة مميزة في نجاح ودعم التحول الذي تشهده دورة هذا العام، ما يعكس ثقته في الدور الفاعل والمهم بقطاع الطاقة في مصر.

وقال "الملا" إن فعاليات مصر الدولي السابع للطاقة "إيجبس 2024" نسخة استثنائية يتحول فيها المؤتمر إلى منصة أكثر شمولًا، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكامل عناصر الطاقة، حيث تنعقد الدورة تحت شعار التحول الطاقي وتأمين مصادره وخفض الانبعاثات.