الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: كلمة مصر أمام "العدل الدولية" خطوة تاريخية لفضح جرائم الاحتلال

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

 مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة

وقال حزب المؤتمر في بيان له اليوم، إن مرافعة مصر أمام العدل الدولية خطوة تاريخية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لممارسته الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني.

 وأوضح حزب المؤتمر أن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة.

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ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه

وشدد حزب المؤتمر على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه، بالإضافة إلى دعم مساعي نصر لتحقيق السلام العادل في المنطقة.

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وأكد حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني.

وتابع حزب المؤتمر أن الدولة المصرية ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية وسنظل تسعى لحصول الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

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