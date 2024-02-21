اقتراح برلماني بزيادة المنحة السنوية على بطاقة التموين في رمضان لـ 56 جنيها

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح برغبة إلى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لزيادة المنحة السنوية في شهر رمضان على بطاقة التموين لكل فرد إلى 56 جنيها بدلا من 50 جنيها.

مشتملات المنحة

واقترحت النائبة في بيان صحفي، أن يشمل مبلغ الـ 56 جنيها قيمة المنحة السنوية في شهر رمضان توفير كيسي سكر بـ26 جنيها لكل فرد على بطاقة التموين، بحيث يكون سعر كل كيلو سكر 13 جنيها، بالإضافة إلى زجاجة زيت بـ30 جنيها.



وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هذا المقترح سيساهم في حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر في الأسواق، مما يوفر اكتفاء للمواطن من الزيت والسكر طوال شهر رمضان، ولا تكون لدينا أزمة في السكر ولا يكون هناك سعر حر للسكر.



وأكدت أن تطبيق هذا المقترح سيساهم أيضا في التصدي لاستغلال التجار للأزمة الحالية في البلاد وظاهرة احتكار التجار، مطالبة وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر في الأسواق، وتغيير سياسة تعطيش السوق، خاصة وأن مصر تقوم بإنتاج السكر، ولكن على الرغم من ذلك لا نستطيع أن نحصل عليه.

أماكن وأسعار معارض أهلا رمضان

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت، الخميس الماضي، عن ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 25 لـ30% عن مثيلاتها في الأسواق، لتلبية احتياجات السوق والمواطنين، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

منتجات معارض أهلًا رمضان قبل وبعد التخفيض

• سکر كيلو 27 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.

• زيت 700 ملي 60 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا.

• زيت لتر 80 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.

• زيت عباد لتر 90 جنيهًا بدلًا من 110 جنيهات.

• زيت عافية ذرة 185 جنيهًا بدلًا من 245 جنيهًا.

• زيت هلا عباد 225 جنيها 265 جنيهًا.

• ك أرز 27 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

• ك أرز عريض 31 جنيهًا بدلًا من 37 جنيهًا.

• ك مكرونة 28 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

• مكرونة 400 جرام 11 جنيهًا بدلًا من 15 جنيهًا.

• سمنة الهانم 155 جنيهًا بدلًا من 175 جنيهًا.

• سمنة كرستال 170 جنيهًا بدلًا من 185 جنيهًا.

• 2ك سمنة قوت القلوب 220 جنيهًا بدلًا من 275 جنيهًا.

• 5ك سمنة قوت القلوب 425 جنيهًا بدلًا من 485 جنيهًا.

• بلح نص جان 700 جرام 42 جنيهًا 50 جنيهًا.

• ك بلح ناشف 50 جنيهًا بدلًا من 65 جنيهًا.

• بلح نص جاف 140 جرام 75 جنيهًا بدلًا من 85 جنيهًا.

• قمر الدين سوري 55 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا.

• فول بلدي 50 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة القاهرة

• شبرا الخيمة

• حي مصر القديمة: بمنطقة أثر النبي، حي البساتين، منطقة المنيل، ميدان الباشا.

• المعصرة والتبين.

• شارع حسن المأمون بمدينة نصر بالمنطقة الشرقية.

• حي الموسكي بالمنطقة الغربية.

• حي المعادي: في منطقة زهراء المعادي، ميدان العرب، ميدان الحرية.

• شارع 9 بالمقطم.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الجيزة

• حي شمال الجيزة: 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة.

• شارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

• شارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي.

• حي الوراق: 4 منافذ أمام قسم شرطة الوراق، ومنفذ بجوار مبنى الحي القديم.

• 6 شارع محجوب ثابت بالعجوزة.

• 16 شارع الفالوجة بالعجوزة.

• خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي.

• شارع البطل أحمد عبد العزيز.

• شارع الحوفي بمدينة الأوقاف.

• 29 شارع جامعة الدول العربية.

• شارع أحمد عرابي، وشارعي الحجاز والرشيد.

• شارع المشروع بميت عقبة.

• كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر بالهرم.

• شارع الصفا والمروة أمام المدرسة.