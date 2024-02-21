الأربعاء 21 فبراير 2024
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مصر

تفاصيل افتتاح معرض "أهلا رمضان" في بني سويف.. اليوم

أهلا رمضان
أهلا رمضان

تفتتح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، معرض "أهلا رمضان" في بني سويف  لتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تحرص الوزارة على توفير السلع ومد المعارض بالمنتجات لتلبية احتياجات المواطنين بجانب توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

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وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية العديد من معارض أهلا رمضان 2024 بالعديد من المناطق بالمحافظات المختلفة؛ بهدف توفير وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تتضمن المعارض، سلع الزيت والمكرونة والسكر والأرز والشاي والبقوليات، وياميش رمضان والمنظفات والعديد من السلع الأخرى.

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وكان  الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض "أهلا رمضان" على مستوي الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض، إلى جانب ضمان توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم.

وأضاف "المصيلحي"، أن الدولة لديها مخزون من السلع الإستراتيجية يكفي لـ3 أشهر مقبلة، مشيرًا إلى أنه أصبح من الصعب التنبؤ بحالة الأسعار خلال الفترة المقبلة، رغم أنه كان متوقعًا استقرار الأسعار نسبيًا بعد موجة الارتفاعات الأخيرة داخل السوق المحلية.

وأضاف الوزير - في تصريحات له - أن حالة عدم استقرار أسعار السلع جاءت نتيجة تسارع وتيرة الأحداث في الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في ارتفاع تكلفة تدبير العملة الأجنبية، الأمر الذي دفع الشركات والتجار للتحوط ضد مزيد من الارتفاعات.

وأكد أن وزارة التموين تمتلك أرصدة كافية من معظم السلع ويتم تدعيمها بشكل مستمر، للحفاظ على المخزونات السلعية، بحيث لا تقل عن 3 أشهر.

وحول ارتفاع أسعار السلع وتجدد الأزمة، أوضح الوزير أن أزمة السكر لها عوامل عدة أهمها تراجع المساحة المزروعة، بقصب السكر من ناحية، وتحرك أسعار السكر في السوق العالمية نحو الارتفاع من ناحية أخرى.

وزارة التموين والتجارة الداخلية معرض أهلا رمضان بني سويف توفير السلع المنتجات الغذائية

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