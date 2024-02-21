الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الأرز البلدى الفاخر بمعارض أهلًا رمضان 2024

الأرز
الأرز

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرز البلدى بمعارض أهلا رمضان 2024، ويتم طرح الكيلو بسعر 35 جنيها وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بجانب توفير كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات ضخمة من السلع الغذائية والاستهلاكية في معرض أهلا رمضان  بتخفيضات تصل إلى 25 و30٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، والتي جاءت كالتالي: كيلو السكر 27 جنيهًا، كيس مكرونة 15 جنيهًا، شيكارة أرز بلدي 150 جنيهًا، كيلو أرز بلدي 35 جنيهًا، كيلو أرز هندي 30 جنيهًا.

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زيت خليط زنة 800 مل بسعر 65 جنيهًا، زيت خليط زنة 1 لتر 98 جنيهًا، أرز بلدي 35 جنيهًا، مكرونة 350 جراما بسعر 9.5 جنيه، مكرونة 1 كيلو 27 جنيهًا، شاي زنة 250 جرامًا بسعر 57 جنيهًا، دواجن مجمدة برازيلي أو محلي بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، كيلو لحوم بلدي طازجة بسعر 320 جنيهًا.

كيلو البلح يتراوح من 35 إلى 50 جنيهًا، علبة بلح زنة 700 جرام 50 و60 جنيهًا حسب النوع، علبة بلح زنة 2.4 كيلو جرام بسعر 150 جنيهًا، لوز حصى زنة 100 جرام بسعر 140 جنيهًا، بندق حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، عين جمل حصي زنة 500 جرام بسعر 140 جنيهًا، لفة قمر الدين 25 و35 جنيهًا حسب النوع.

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كركديه زنة 250 جراما بسعر 55 جنيها، سوداني جامبو زنة 250 جراما بسعر 40 جنيها، قراصيا مجففة زنة 500 جرام 140 جنيهًا، مشمشية زنة 500 جرام 180 جنيهًا، سوداني مقشر زنة 500 جرام 60 جنيهًا، زبيب بناتي فاتح زنة 150 جراما بسعر 80 جنيهًا.

كما افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع المحافظات والغرف التجارية  العديد من المعارض على مستوى كل محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل المنتجات.

وزارة التموين والتجارة الداخلية الأرز البلدى بمعارض أهلا رمضان 2024 منافذ المجمعات الاستهلاكية السلع الغذائية والاستهلاكية معرض أهلا رمضان

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