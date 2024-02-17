وزير التموين يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بالقليوبية (صور)

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بعد قليل، معرض "أهلًا رمضان" بميدان المؤسسة بالقليوبية؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث توفر الوزارة من خلال الشركات التابعة المنتجات، كما تطرح السلع واللحوم والدواجن في منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وانطلقت معارض "أهلًا رمضان" 2024 بالعديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أعلنت الوزارة عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض "أهلًا رمضان" من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرًا أيضًا.

ومن المقرر أن تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية "الكوبونات" بفئات تتراوح بين 100 و150 و200 جنيه وحتى 500 جنيه للكوبون الواحد، ويمكن للمواطن شراء أي كمية ‏منها، ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة.

كما تقوم هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بتوفير كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضًا، ما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية لزيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين، وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، كما تم توجيه مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع، مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، والمحافظة على انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية، ويتم تفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات، والتي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك بالمحافظة، وعملها مستمر على مدار اليوم دون انقطاع.

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان