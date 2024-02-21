الأربعاء 21 فبراير 2024
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سياسي

قانونية مستقبل وطن: مرافعة مصر أمام العدل الدولية كشفت فضائح جيش الاحتلال

كلمة مصر أمام المحكمة
كلمة مصر أمام المحكمة الدولية

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن المرافعة المصرية أمام  محكمة العدل اليوم بشأن القضية الفلسطينية حملت رسائل شديدة الأهمية أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها.

مصر كشفت للعالم ممارسات جيش الاحتلال الإجرامية بقطاع غزة

وأكد عبداللطيف أن كلمة مصر تضمنت أيضًا رسائل لردع مخطط التهجير الذي تسعى إسرائيل والدول الغربية لتمريره بقوة السلاح وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين العُزل لاسيما الأطفال والنساء، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي والإنساني الذي كافح العالم لعقود من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول ووضع حد لدائرة العنف التي سقط فيها العالم لسنوات طويلة وتسببت في سقوط ملايين الضحايا في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية طالبت بشكل واضح وصريح حل الدولتين، وأبرزت مصر لهذا الأمر وتمسك مصر بشمولية الأمر، خاصة وأن هذه الرؤية حازت بتأييد دولي خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كونها الحل الوحيد للخروج من هذا الصراع الذي أرهق المنطقة والعالم، لافتًا إلى أن هذه التحركات القانونية تأتي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتهديدات إسرائيلية بالقيام بعملية عسكرية شاملة داخل مدينة رفح المكتظة بالسكان التى يقدر عدد سكانها بـ1.4 مليون فلسطيني نازح من المناطق الشمالية والوسطى بقطاع غزة.

وقالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستحوذ على الأراضي الفلسطينية بالقوة في مخالفة للقانون الدولي.

وأضافت، خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس دفاعًا عن النفس، وإنما حرب غاشمة، مرددة: "إسرائيل تلعب على مبدأ الدفاع عن النفس منذ سنوات".

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