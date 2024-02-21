الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: كلمة مصر أمام المحكمة الدولية كشفت ممارسات الاحتلال الإجرامية

كلمة مصر أمام المحكمة
كلمة مصر أمام المحكمة الدولية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن كلمة مصر أمام المحكمة الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاءت جامعة لكل الممارسات الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وجاءت الكلمة التاريخية كاشفة لكل الممارسات الإجرامية.

تابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "الكلمة ألقت الضوء على فكرة وصول المساعدات ورفض دولة الاحتلال وصول المساعدات للشعب الأعزل، إضافة إلى ان حرمان الشعب الفلسطينى من أرضه جريمة حرب، ومن ثم هذه المرافعة تأتى في إطار مواجهة البربرية الصهيونية، وأكدت أن الدبلوماسية المصرية لا تتوقف عند إنهاء نزيف الدم الفلسطيني والتصدي لتصفية القضية، وأن والقيادة السياسية تضع على عاتقها إظهار حقيقة جرائم الاحتلال.

مصر انتقلت من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية للدعم القانوني

وأضاف غنيم، أن مصر انتقلت من الدعم السياسي للقضية الفلسطينية للدعم القانوني من خلال المرافعة  وهي الخطوة التي تأتي في إطار إصرار مصر على استمرار تحركاتها الداعمة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات والتي تمتلك بها الكثير من الخبرات التي تجعلها الأقدر في الدفاع عنها وكشف حقيقة ما يحاط بها، وتأكيد على أن مصر تتخذ  كافة الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها القومي خاصة وأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى قضية القضايا بالنسبة لها وأنها المحور الرئيسي والأساسي في كل ما يتعلق بهذه القضية، منوها أن مصر تمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع كافة الأطراف وتحديد الأدوات وترتيب أولويات التعامل مع كافة الأطراف المعنية.

وقالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستحوذ على الأراضي الفلسطينية بالقوة في مخالفة للقانون الدولي.

وأضافت، خلال كلمتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني المحتلة، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس دفاعا عن النفس، وإنما حرب غاشمة، مستطردة: "إسرائيل تلعب على مبدأ الدفاع عن النفس منذ سنوات".

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