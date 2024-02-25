"رجال الأعمال المصريين": صفقة رأس الحكمة طوق النجاة للاقتصاد الوطني

قال الدكتور وليد السويدي، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صفقة رأس الحكمة تمثل طوق النجاة للاقتصاد الوطني حيث جاءت في توقيت حرج وفي ظل أزمة الدولار والتضخم.

وأضاف السويدي، هذه الصفقة والتي تبلغ 35 مليار دولار ضربة قاسمة للسوق السوداء للدولار، حيث تحمل أخبارًا إيجابية لحل الأزمة الدولارية على المدى القصير.

وتابع: "حكومة مدبولي قامت بمجهودٍ عظيم، ونأمل أن تكون البداية لعمل المزيد من الشراكات الكبرى مع كيانات استثمارية أجنبية في القريب العاجل، وأن يكون هذا النوع من الاستثمار التوجه الجديد للحكومة".

وأشار إلى ضرورة التركيز على اجتذاب مستثمرين وكيانات اقتصادية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة؛ لأنها من العناصر الأساسية التي يمكن أن تخطو بها الدولة خطوات سريعة نحو التنمية المستدامة وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب.

مشروع رأس الحكمة له تاثير ايجابي على الاقتصادي المصري

وقال السويدي: "نتوقع أن يحدث تأثير إيجابي لمشروع تنمية رأس الحكمة على جميع الشركات المصرية والأسواق وانخفاض جزئي في الأسعار وتراجع الدولار".

وأضاف: "يجب أن تتحرك الدولة بالتوازي مع جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح القنوات الشريعة لتدفق الدولار وتحفيز الأفراد والعاملين بالخارج للعودة إلى البنوك ووضع أولوية لتغطية مستلزمات الإنتاج".

وأكد أن على الحكومة التوجه إلى التنوع الاستثماري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل سريع باعتباره الحل الأمثل لمواجهة أزمة الدولار على المدى البعيد، خاصةً وأن ارتفاع الأسعار للمنتجات كان سريعًا، وبالتالي لابد من إتاحة الدولار بالسوق لأنه العامل الرئيسي للقضاء على السوق السوداء للعملة.

وأكد نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر جاذبة للاستثمار الأجنبي، لديها كل المقومات لتصبح الدولة الاستثمارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط بسبب ما تتمتع به من استقرار أمني.

وأضاف السويدي، كما يجب أن تتجه أنظار الدولة إلى تجارب الدول المحيطة في كيفية جذب الاستثمارات بالإضافة إلى الاهتمام بالاستثمار في الصناعة وفي التعليم والثقافة للاستفادة من الكوادر البشرية المتاحة والمقومات الاقتصادية الضخمة.

وقال: "مصر لديها الأمن والأمان وهذا محفز قوي للمستثمرين ولكن الأهم تحفيز المستثمر المصري ورجال الأعمال المصريين في المقام الأول لأنه مرآة للاستثمار الخارجي وبالتالي لا بد من العمل سريعًا لتعزيز ثقة المصريين في الاستثمار المحلي لأنهم جزء من نجاح ونهضة مصر القادمة".