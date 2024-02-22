"رجال الأعمال": جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى يؤسس لانطلاقة اقتصادية قوية

قالت د.نيفين عبدالخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى خطوة على الطريق الصحيح لنجاح الحكومة في مواجهة ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.

أضافت عبدالخالق أن اتمام الحكومة صفقة مع كيانات كبرى سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد في مواجهة أزمة الدولار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل إذ يؤسس لانطلاقة قوية لمصر في محور جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أوضحت عضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين أن هذه الصفقة لها دلالة قوية على أن الحكومة تمضي قدمًا نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهو من أهم شروط في مفاوضات صندوق النقد الدولي.

وأشارت إلى الاستثمار المباشر العصا السحرية والحل الأمثل علي المدي المتوسط والبعيد لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية.

وأكدت عبدالخالق أن تصريحات رئيس الوزراء حول هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، وانهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مبشرة للاقتصاد والبداية لانطلاقة قوية في جذب المستثمرين في المرحلة المقبلة حيث أنها تتم بشراكة مع كيانات كبرى وبداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأفادت د.نفين عبد الخالق أن زيادة الاستثمار المباشر يعني، زيادة في الإنتاج وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية للأسواق المحلية والتصديرية، كما يترجم الي فرص عمل وزيادة في حصيلة الدولة من العملة الأجنبية ومن ثم يحقق الاستثمار تنمية اجتماعية واقتصادية سريعة ومستدامة.