"صحة الشيوخ": مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" فضح صريح للممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلى

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، فضح صريح للممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي.

وأكد "مهران"، في تصريحات صحفية له، أهمية كلمة مصر في إظهار حقيقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي.

مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني

وأشار رئيس صحة الشيوخ إلى قدرة مصر على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، والتزامها بدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وشدد النائب الدكتور علي مهران على أن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة.

على المجتمع الدولي تحمل مسئوليته تجاه الشعب الفلسطيني

ودعا رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته تجاه الشعب الفلسطيني، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه، ودعم مساعي مصر لتحقيق السلام العادل في المنطقة.

وتابع النائب الدكتور علي مهران أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية فرصة حقيقية وكبيرة لتوثيق وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال المذكرات القانونية الرسمية، وأن مصر حققت نجاحات كبيرة فى أن تجعل من القضية الفلسطينية قضية إقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة على الدول.

وفي وقت سابق اليوم، أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل، مشيرًا إلى أنها تخالف القوانين الدولية، ويجب عليها التوقف عن انتهاكاتها، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتخذ الموقف الذى يتسق مع مسئوليتها، وأن حجة واشنطن لاستخدام حق النقض (الفيتو) غير مقنعة، مشيرًا إلى أن مصر تبذل أقصى جهد لتحقيق الهدنة في قطاع غزة، وأن مصر تتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات للقطاع.

إسرائيل تمارس عمليات تهجير وتعمل على تقويض حقوق الشعب الفلسطيني

وأضاف أبوزيد، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة تليفزيونية، أن إسرائيل تمارس عمليات تهجير للفلسطينيين، وتعمل على تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إسرائيل تتبع سياسة الإبادة ضد الفلسطينيين، وأنه يجب الضغط عليها لوقف ممارساتها ضد الفلسطينيين، ويجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.