الحزب العربي الناصري: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وثقت انتهاكات إسرائيل

ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنها وثقت انتهاكات إسرائيل ضد حقوق الإنسان في غزة.

وقال أبو العلا، إن مرافعة مصر اليوم جاءت كاشفة لما حدث وما يحدث من قبل الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات غير قانونية تتم على الأراضي الفلسطينية، وعدوان على الشعب الفلسطيني، امتد لأكثر من 75 عامًا، ليكون أطول احتلال في العصر الحديث.

وطالب رئيس الحزب العربي الناصري، المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته، مؤكدا أن المرافعة التي قامت بها مصر جاءت استكمالا للدور التاريخي المصري الداعم للشعب الفلسطيني والمتبني لقضيته في كافة المحافل الدولية.

مصر تدعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن مصر تدعم القضية الفلسطينية، كما أنها واجهت العالم بالانتهاكات والجرائم التي تقوم بها إسرائيلي في فلسطين من خلال مرافعتها التاريخية أمام محكمة العدل الدولية، حيث كانت شاملة ووافية ومؤكدة على اختصاص محكمة العدل الدولية فيما يخص الرأي الاستشاري للمارسات الإسرائيلية في فلسطين.

وقالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وهذا يخالف مبادئ القانون الدولي.

وأضافت خلال مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية، أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد ضرورة احترام حق تقرير المصير، والاحتلال الإسرائيلي الممتد لكل الأراضي الفلسطينية ككل لا يتوافق مع القانون الدولي، لأنه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السيادي والحق في الحياة الاقتصادية والثقافية.

وتابعت: "إسرائيل تمنع المسلمين من الوصول للمسجد الأقصى في القدس وتمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية، وتحاول فرض سياسة الأمر الواقع، وانتهاك القانون الدولي".

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تسيطر على قطاع غزة من خلال السيطرة الجوية وبقى الشعب الفلسطيني محاصر، منوهة أن إسرائيل تقططع من أموال الضرائب الفلسطينية وتمارس سلطاتها على الاراضي المحتلة.

وأكدت أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولابد من أن يكون هناك شجب وإدانة لانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.