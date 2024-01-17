الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المرأة العربية" تعلن أسماء الفائزات بجائزة الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

جائزة الإعلامية شيرين
جائزة الإعلامية شيرين أبو عاقلة

أعلنت منظمة المرأة العربية، صباح اليوم الأربعاء، أسماء الفائزات بـ"جائزة الإعلامية شيرين أبو عاقلة رمز الشجاعة والصدق في خدمة الحق"، وذلك خلال فعاليات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك حضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومي للمرأة، والوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فريال سالم.. رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، والدكتورة فادية كيوان.. المديرة العامة للمنظمة، ورئيسات ورؤساء الوفود الرسمية.

 شيرين أبو عاقلة رمز الشجاعة والصدق 

وقد انقسمت الجائزة إلى فئتين، الأولى للإعلاميات اللاتى قدمن تحقيقات استقصائية تسلط الضوء على إحدى قضايا المرأة، والفئة الثانية للإعلاميات اللاتي استبسلن فى الدفاع عن الحق واستشهدن خلال قيامهن بدورهن الإعلامي في تغطية العدوان على قطاع غزة.

حيث فازت ضمن الفئة الأولى كل من الصحفية المصرية الشيماء فاروق، والإعلامية العمانية جيهان بنت عبد الله اللمكية، والإعلامية اللبنانية كريستينا عاصي، والإعلامية اللبنانية كارمن جوخدار.

 وضمن الفئة الثانية فازت كل من الإعلاميات الشهيدات من فلسطين وهن سلام خليل ميمة وآلاء طاهر الحسنات وسلمى مخيمر ودعاء شرف وآيات خضورة وإيمان العقيلي ونرمين حبوش وحنين علي القشطان وعلا عطا الله وحنان عياد ونرمين قواس وأمل حسن أحمد زهد وشيماء زياد خميس الجزار ودعاء الجبور، والإعلامية الشهيدة فرح عمر من الجمهورية اللبنانية.

يذكر أن "جائزة الإعلامية شيرين أبو عاقلة رمز الشجاعة والصدق في خدمة الحق" هي جائزة تقديرية تكريمًا لذكراها، وهي جائزة خصصتها المنظمة.

وتستهدف الجائزة تكريم الإعلاميات العربيات الناشطات في مجال (التحقيق الاستقصائي) واللواتي لهن إسهام مميز في نشر قضايا الإنسان والمجتمع، تأكيدًا على الدور الهام للصحافة الاستقصائية في ترسيخ حق المساءلة وتعزيز حرية التعبير وتوصيل الحقيقة للرأي العام.

منظمة المرأة العربية جائزة الإعلامية شيرين أبو عاقلة رمز الشجاعة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة

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