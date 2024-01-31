الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير التعليم العالى يناقش تحديات طلاب الجامعات من ذوى الهمم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، في إطار مناقشة المجلس بعض التحديات التي تواجه الطلاب من ذوي الإعاقة في الجامعات، والتنسيق فيما بين الطرفين "الوزارة والمجلس" في التعاون وبحث سُبل الدعم الموجه للطلاب من ذوي الإعاقة.

- ضرورة زيادة الأنشطة المتنوعة لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة لتنمية مهاراتهم ودمجهم

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تنسيق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع المجلس لوضع الحلول المناسبة وإبداء الرأى والاستشارات الفنية في القضايا المتعلقة بالإعاقة، ومواصلة العمل على دعم الطلاب ذوي الإعاقة وإتاحة مختلف الخدمات لهم.

وقالت المشرف العام على المجلس إنها استعرضت مع وزير التعليم العالي ضرورة زيادة الأنشطة المتنوعة التي يتم تقديمها لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة، للمساهمة في تنمية مهاراتهم ودمجهم ثقافيًا وفنيًا ومجتمعيًا، مع ضرورة زيادة الخدمات التكنولوجية والتقنية التي يمكن أن تساعدهم في مسيرتهم العلمية.

يذكر أن اللقاء شارك فيه بالحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة شيرين يحيى، مستشار الوزير للطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة نهى سليمان، مدير المكتب الفني للمُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وكان قد شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والذى بدأت أعماله فى 24 يناير 2024، وحتى 6 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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