الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" كشفت جرائم الاحتلال للعالم

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، كشفت عن مدى قبح جرائم الاحتلال للعالم.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أن مرافعة مصر وضعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله أمام مسئولياته تجاه هذه الجرائم البشعة التي تُرتكب ضد الإنسانية والمخالفة لكافة المواثيق والاتفاقات الدولية.

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وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مرافعة مصر سيكون لها تأثير كبير على الرأي العام العالمي خاصة بعد كشف الستار عن جرائم الاحتلال أمام العدل الدولية ومخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم وممارسة جرائم إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن مصر لن تتوقف في مواصلة دورها التاريخى المحورى تجاه القضية الفلسطينية من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الأممية.

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مصر لن تتخلى أبدًا عن دعمها للقضية الفلسطينية

 

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه المرافعة أكدت للعالم كله أن مصر لن تتخلى أبدًا عن دعمها بجميع الوسائل وفى مختلف المحافل الإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية التى تتصدر اهتمامات الدولة.

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