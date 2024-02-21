الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربى يهنئ المملكة العربية السعودية بـ"يوم التأسيس"

رئيس البرلمان العربى
رئيس البرلمان العربى

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، المملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة الذي يوافق الـ22 من شهر فبراير من كل عام.

وثمن العسومي ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من نهضة حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات بصورة عززت مكانتها عربيًا وإقليميًا وعالميًا في إطار رؤية 2030م، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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مسيرة من العزم والبناء دون توقف
 

وأكد رئيس البرلمان العربي أن إرساء اللبنة الأولى لقواعد الدولة السعودية قبيل نحو ثلاثمائة عام كان منعطفا مهما وركيزة أساسية في تأسيس المملكة، لتنطلق نحو مسيرة من العزم والبناء دون توقف بفضل إرثها التاريخي والحضاري، وعزيمة أبنائها والتفافهم حول قادتها منذ التأسيس حتى وقتنا الحاضر، ما عزز من مكتسباتها وثقلها سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا.

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كما ثمن عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الصادر عام 2022م، بالاحتفاء بيوم التأسيس، الذي يعبر عن دلالات الاعتزاز بالجذور الراسخة للوطن والارتباط الوثيق بين المواطنين والقيادة وبما أثمرت عنه رحلة التأسيس من نمو وازدهار على مدى القرون الثلاثة الماضية.

رئيس البرلمان العربي العسومي الدكتور عادل العسومي ​السعودية​ ذكرى يوم تأسيسي السعودية الدستور الملك سالمان خادم الحرمين الشرفين

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