أفادت فضائية الاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن المدفعية الإسرائيلية تقصف المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة، كما تستهدف زوارق الاحتلال المناطق الساحلية جنوبي القطاع.

ودخل العدوان الإسرائيلي يومه الـ 144، مخلفًا آلاف الضحايا والمصابين، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 29782 شهيدًا و70043 مُصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، في بيانها، أن جيش الاحتلال ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و164 مصابًا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

