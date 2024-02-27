استشهاد 5424 طالبًا منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة الغربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، الثلاثاء، حصيلة شهدائها الطلاب خلال العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، سواء على قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وقالت التربية والتعليم الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن 5424 طالبا استشهدوا، و9193 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي وصل إلى أكثر من 5379، والذين أصيبوا إلى 8888، فيما استشهد في الضفة 48 طالبا وأصيب 305 آخرون، إضافة إلى اعتقال 97.

255 معلمًا وإداريًا استشهدوا فى قطاع غزة

ولفتت التربية والتعليم الفلسطينية إلى أن 255 معلما وإداريا استشهدوا، وأصيب 891 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتقل أكثر من 73 في الضفة.

وأضافت أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وشددت التربية والتعليم الفلسطينية على أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 144 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم شن غاراتها بكثافة، وقصفها العنيف على منازل الأهالي في المناطق الوسطى من قطاع غزة وجنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من السكان.