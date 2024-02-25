الأحد 25 فبراير 2024
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عالم

الأونروا: دعوتنا لإرسال مساعدات إنسانية غذائية إلى شمال قطاع غزة قوبلت بالرفض

لازاريني
لازاريني

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، مساء اليوم الأحد، إن دعوته ومؤسسات دولية أخرى لإرسال مساعدات إنسانية غذائية إلى شمال قطاع غزة قوبلت بالرفض.

وأضاف لازاريني، في تصريح نشره عبر صفحته على منصة "إكس"، مساء اليوم، أن دعواته لإرسال المساعدات لشمال القطاع لقيت آذانا صماء، مشيرا إلى أن الأونروا تمكنت آخر مرة من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال غزة في 23 يناير الماضي.

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وتابع مفوض الأونروا: "منذ آخر قافلة وصلت، حذرنا من المجاعة التي تلوح بالأفق في شمال القطاع، وناشدنا من أجل وصول المساعدات الإنسانية بشكل منتظم".

وشدد لازاريني على أنه يمكن تجنب المجاعة إذا تم السماح بدخول المزيد من قوافل الغذاء إلى شمال غزة بشكل منتظم، وذلك من خلال توفر الإرادة السياسية الحقيقية.

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المرصد الأورومتوسطي: وثقنا شهادات مروعة عن ممارسات الاحتلال جنوب غزة

وسبق، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن "إسرائيل" حوّلت ممر النزوح القسري جنوبي قطاع غزة إلى مصيدة لقتل الجوعى والنازحين الفلسطينيين.

وأعلن المرصد توثيقه قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدنيين فلسطينيين عند حاجز وادي غزة بعد إجبارهم على النزوح من مدينة غزة إلى منطقة المواصي جنوبي القطاع، إلى جانب استهداف المدنيين المتجمعين بانتظار شاحنات المساعدات بالقرب من الحاجز.

كشف عن قتل قوات الاحتلال وإصابة 30 فلسطينيًا على الأقل مساء الأحد، خلال تجمعهم في انتظار شاحنات المساعدات قرب دوار النابلسي على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.

وأكمل بيان المرصد: "وثقنا شهادات مروعة عن إطلاق الدبابات الصهيونية قذائف مدفعية وأعيرة نارية تجاه أكثر من 300 مدني، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، يوم الخميس الماضي خلال محاولتهم النزوح من مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة".

الأونروا مساعدات إنسانية قطاع غزة المساعدات الغذائية فيليب لازاريني

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