الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الأونروا": خدماتنا فى غزة والضفة الغربية أصبحت مهددة بسبب وقف التمويل

تمارا الرفاعي
تمارا الرفاعي

أكدت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، الصعوبة البالغة التي تواجه عمل الوكالة الأممية في غزة والضفة الغربية؛ بسبب تعليق عدد من الدول الغربية تمويلها.

وقالت تمارا، إن "الوكالة الأممية لم تعد باستطاعتها الآن تقديم الخدمات الإنسانية الطارئة بجانب خدماتها الدائمة والأساسية في المدارس والمراكز الصحية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية بسبب تعليق 16 دولة تمويلها".

واتهمت المسئولة الأممية إسرائيل بخلق المزاعم لعرقلة عمل "الأونروا" في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية، مناشدة في الوقت نفسه الدول المانحة ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمناصرة الوكالة الأممية من خلال تقديم الدعم المالي والسياسي الكافي للقيام بعملها الإنساني في غزة. 

 الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أكد فيه المفوض العام "للأونروا" فيليب لازاريني أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، وخاصة بعد قطع عدد من الدول الغربية تمويلها مؤخرا.

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وأعرب لازاريني عن مخاوفه من كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة.. داعيا إلى منح الوكالة الدعم السياسي من الجمعية العامة للأمم المتحدة للسماح ببقاء "الأونروا" والانتقال نحو حل سياسي، فضلاً عن إصلاح طريقة تمويلها التي تعتمد أساسا على المساهمات الطوعية.

الأونروا تشغيل اللاجئين الفلسطينيين وكالة الأمم المتحدة غزة غزة والضفة الغربية

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