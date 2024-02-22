الأونروا: ليست لدينا خطة بديلة بمجرد انتهاء تمويل المعونة الفلسطينية فى مارس

قال رئيس مكتب الأونروا في لبنان، اليوم الخميس، إن الوكالة ليست لديها "خطة بديلة" خلال شهر مارس المقبل إذا أيدت الدول المانحة التي أوقفت تمويلها بعد مزاعم إسرائيلية تعليق تمويلها.

واتهمت إسرائيل 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة بالمشاركة في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

جاءت هذه المزاعم بعد سنوات من الدعوات الإسرائيلية لحل الوكالة، وفي الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون مجاعة واسعة النطاق ولا يصل سوى قدر ضئيل من المساعدات إلى القطاع المقصف.

وقف التمويل وانتظار التحقيق

وعلقت 16 دولة التمويل في انتظار التحقيق الذي يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة والذي قال الأمين العام للبنان دوروثي كلاوس إنه سيكون جاهزا في غضون أسابيع قليلة.

وتابع: "نأمل أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأن تتم إعادة التمويل إلى الوكالة، ونأمل ألا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات دون انقطاع وقالت، "ليست لدينا خطة بديلة".