الأحد 25 فبراير 2024
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عالم

استشهاد 15 مواطنا في غارة إسرائيلية بحي الزيتون جنوب شرق غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد 15 مواطنا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا من ثلاثة طوابق يعود لعائلة الزرد، في حي الزيتون، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات.

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وأضافت مصادر محلية أن الطائرات الحربية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل صوب المنزل وسوته بالأرض دون سابق إنذار، حيث كان يؤوي جميع أفراد العائلة، ما أدى للعدد الكبير من الشهداء والجرحى.

المسيرات الإسرائيلية تطلق النار علي كل مواطن يتحرك في حي الزيتون

ولفتت المصادر إلى أن مركبات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى جميع الشهداء والجرحى، بفعل القصف المدفعي الإسرائيلي على تلك المنطقة، إضافة إلى إطلاق النار من قبل المسيرات الإسرائيلية صوب كل مواطن يتحرك في المنطقة.

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وأوضحت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت أيضا عدة منازل في الحي، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وقد تعذر وصول مركبات الإسعاف إليهم، أو حتى نقلهم من قبل المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 29،692 مواطنا، وإصابة 69،879 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وسبق، وقالت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إن الوضع الصحي شمال قطاع غزة كارثي للغاية ولا يمكن وصفه، مؤكدة أن مستشفيات غزة وشمالها بلا وقود.

وأشارت إلى أن مستشفى المعمداني بلا وقود منذ أكثر من 10 أيام، ومستشفي الحلو الدولي المخصص بلا وقود أيضًا.

وكشفت أن ثلاجات الادوية بلا كهرباء مما يهدد باتلاف كميات من الادوية الحساسة، قائلة:" عشرات السيارات للاسعاف والدفاع المدني والخدمات الطبية خارج الخدمة نتيجة عدم توفر الوقود".

غزة حي الزيتون غارة اسرائيلية طائرات الاحتلال المسيرات الإسرائيلية

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