الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن رفضا لاستمرار العدوان على غزة

مظاهرات داعمة لفلسطين
مظاهرات داعمة لفلسطين

شارك العشرات، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، رفضا لاستمرار العدوان على قطاع غزة.

كما نظم المشاركون تأبينا للطيار الأمريكي آرون بوشنيل، الذي أضرم النار في نفسه أمام مبنى السفارة الإسرائيلية رفضا للإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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 رسالة بوشنيل تعبر عن التضامن والتعاطف الكبير مع القضية الفلسطيني

واعتبر المشاركون بالوقفة، أن رسالة بوشنيل تعبر عن التضامن والتعاطف الكبير مع القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني في هذا العدوان الإسرائيلي.

وتتواصل المظاهرات في نيويورك وشيكاغو ولوس انجلوس وعدة مدن أمريكية، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للنازحين.

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تفاصيل إضرام ضابط أمريكي النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن

وكان جندي أمريكي من القوات الجوية، يدعى آرون بوشنيل، قد أقدم على إضرام النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في العاصمة واشنطن يوم الأحد 25 فبراير 2024.

وقع الحادث حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر بالتوقيت المحلي الأمريكي، وسجل بوشنيل فيديو قبل إقدامه على فعلته، عبّر فيه عن رفضه لما اعتبره "إبادة جماعية" للشعب الفلسطيني.

وقام بوشنيل ببث عملية إضرام النار في نفسه مباشرة على منصة Twitch، لكن تمت إزالة الفيديو لاحقًا لانتهاكه إرشادات المنصة.

وهرع ضباط الخدمة السرية لإطفاء النيران ونقل بوشنيل إلى مستشفى محلي في حالة حرجة، لكنه توفي لاحقًا متأثرًا بجروحه، وأكدت السفارة الإسرائيلية عدم إصابة أي من موظفيها في الحادث.

وكان بوشنيل يعمل في القوات الجوية الأمريكية منذ عام 2020، وكان يسعى للحصول على بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات.

وتحقق السلطات الأمريكية في الحادث، أثار الحادث ردود أفعال متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعرب بعض المستخدمين عن تعاطفهم مع "بوشنيل" ودوافعه، مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على الفلسطينيين في قطاع غزة.

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