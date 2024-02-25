الأحد 25 فبراير 2024
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عالم

ارتقاء 10 فلسطينيين جراء استهداف جيش الاحتلال على الطريق الساحلي غرب غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

استشهد عشرة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين على الطريق الساحلي، غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، مساء اليوم نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص من المسيرات، وقذاف المدفعية، صوب عشرات الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب القطاع، على طريق هارون الرشيد "الطريق الساحلي"، وتحديدا بين مفترق النابلسي وشارع 10، ما أدى لارتقاء 10 مواطنين على الأقل، وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

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وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال يتعمد باستمرار استهداف عشرات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون شاحنات المساعدات الغذائية على الطريق الساحلي، الأمر الذي يؤدي لاستشهاد وإصابة عدد منهم، وفقا لوكالة وفا.

استشهاد 15 مواطنا فى غارة إسرائيلية بحى الزيتون جنوب شرق غزة

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد 15 مواطنا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا من ثلاثة طوابق يعود لعائلة الزرد، في حي الزيتون، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات.

وأضافت مصادر محلية أن الطائرات الحربية أطلقت صاروخا واحدا على الأقل صوب المنزل وسوته بالأرض دون سابق إنذار، حيث كان يؤوي جميع أفراد العائلة، ما أدى للعدد الكبير من الشهداء والجرحى.

ولفتت المصادر إلى أن مركبات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى جميع الشهداء والجرحى، بفعل القصف المدفعي الإسرائيلي على تلك المنطقة، إضافة إلى إطلاق النار من قبل المسيرات الإسرائيلية صوب كل مواطن يتحرك في المنطقة.

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