الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

جندي أمريكي سابق يشعل النار بنفسه أمام سفارة الاحتلال في واشنطن

مكان الحادث
مكان الحادث

أقدم جندي أمريكي سابق، مساء اليوم الأحد، علي إشعال النار بنفسه أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن، وهو يهتف "Free Palestine".

وأشار الجندي السابق إلي أن حرق نفسه أمر فظيع لكنه ليس بقدر الفظاعة التي تجري في قطاع غزة.

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الدفاع المدنى بقطاع غزة: الأوضاع كارثية بالشمال

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونت العبرية مساء اليوم، أن رجل أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة وتحديدا في العاصمة واشنطن، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال موظفو السفارة إن خلفية الحادث لاتزال غير واضحة حتى الآن، مضيفين أنه كان يتحدث بشكل غير مفهوم.

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ارتقاء 10 فلسطينيين جراء استهداف جيش الاحتلال على الطريق الساحلي غرب غزة

من جانبها، ذكرت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية أن حياته في خطر، وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الرجل مجهول، وأن العاملين بالسفارة لم يصابوا بأي أذى.

ارتقاء 25 مواطنا جراء قصف الاحتلال علي غزة

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد عشرة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين على الطريق الساحلي، غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، مساء اليوم نقلا عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص من المسيرات، وقذاف المدفعية، صوب عشرات الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات القادمة من جنوب القطاع، على طريق هارون الرشيد "الطريق الساحلي"، وتحديدا بين مفترق النابلسي وشارع 10، ما أدى لارتقاء 10 مواطنين على الأقل، وإصابة 15 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

كما استشهد 15 مواطنا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا من ثلاثة طوابق يعود لعائلة الزرد، في حي الزيتون، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنا على الأقل، وإصابة العشرات.

جندي أمريكي سابق سفارة الاحتلال واشنطن السفارة الإسرائيلية الولايات المتحدة

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