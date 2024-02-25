الدفاع المدنى بقطاع غزة: الأوضاع كارثية بالشمال

قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، إن الأوضاع في شمال القطاع كارثية والاحتلال يمنع دخول المكونات الأساسية للمواطنين.

وأِشار الناطق باسم الدفاع المدني إلي أن قوات الاحتلال تستهدف طواقم الدفاع المدني، متابعا "لم نواجه معاناة في الحروب السابقة كما حدث في هذه الحرب".

من جانبه، قال شاهد عيان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأوضاع كارثية في شمال غزة ومخيم الشاطئ، المجاعة تضرب الأهالي هناك.

وأكد شاهد العيان الذى فضل عدم الكشف عن هويته، أنهم كانوا يعتمدون علي علف الحيوانات في صناعة الخبز، ولكن الآن حتي طحين الحيوانات نفد من كل مكان.

وأوضح أن المشكلة الأكبر الآن هي مشكلة مياه الشرب، لم تعد تصل إليهم ويبحثون ليل نهار عنها دون جدوي، قائلًا "إما نموت من القصف، أو الجوع، أو العطش، نحن محاصرون بالموت من كل اتجاه".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت نيبال فرسخ مسئولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأوضاع في قطاع غزة سيئة للغاية ومأساوية، ووصلنا إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع الحقيقي الذي يعيشه الفلسطينيون.

وقالت فرسخ- في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية- "إن كل القطاع يعاني انعدام الأمن الغذائي بشكل تام، وعلى الأقل 16% من الأطفال ما دون سن الثانية يعانون سوء تغذية حاد نتيجة عدم توفر الطعام ومستلزمات الحياة الأساسية".

أضافت أن استهداف الاحتلال لقافلات المساعدات عرقل من إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق غزة وفي الشمال تحديدا، مشيرا إلى أن الاحتلال منذ بداية الحرب على قطاع غزة يفرض حصارا مطبقا على منطقة غزة والشمال وعدد الشاحنات التي تمكنت المؤسسات الأممية من إيصالها إلى منطقة الشمال قليلة جدا، ومعظم طلبات إيصال الغذاء إلى هذه المناطق قوبل بالرفض من قبل سلطات الاحتلال.