الأحد 25 فبراير 2024
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عالم

وسائل إعلام: رئيس الوزراء الفلسطينى يقدم استقالة الحكومة غدًا للرئيس أبومازن

محمد اشتيه
محمد اشتيه

كشفت مصادر فلسطينية رسمية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه سيقدم استقالة حكومته يوم غد الاثنين، للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المقرر أن تمارس الحكومة الحالية أعمالها بصفتها حكومة تسيير أعمال، وفقا للمصادر ذاتها.

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وأضافت المصادر أن هذه الاستقالة تأتي كخطوة استباقية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ظل مواجهة الضغوط التي تعيشها السلطة الفلسطينية من دول الإقليم والمجتمع الدولي والولايات المتحدة، ووضع الكرة أمامهم من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وتوفير ضمانات دولية لانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، ووقف الاقتحامات في الضفة، ورفع الحصار المالي عن السلطة، وفقا لوسائل اعلام فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الاستقالة هي الخطوة الأولى في سبيل تشكيل حكومة جديدة، يليها خطوتان يتوجب تطبيقهما وهي  وقف الحرب على قطاع غزة، فيما تأتي الخطوة الثالثة تتمثل بتشكيل توافق وطني لكافة الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد وقف الحرب على قطاع غزة دون تحديد التوقيت بالضبط، حيث ليس من الممكن تشكيل أي حكومة في وقت يعيش فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحت القصف والنار.

يجدر الإشارة إلي أن  الرئيس أبو مازن قال في تصريحات سابقة، إنه لن يتخذ قرارا، فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة قبل وقف الحرب على قطاع غزة، وقد أبلغ عدد من الدول العربية والغربية أن أي خطوة داخلية بحاجة لتوافق فلسطيني من كل الأطراف.

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وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الاستعمار بجميع أشكاله، وما ينتج عنه من  انتهاكات وجرائم تمارسها ميليشيات المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم بشكل يومي وبحماية جيش الاحتلال.

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