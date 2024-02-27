شهداء وجرحى بالعشرات فى القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة لليوم 144 تواليًا

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 144 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي في المناطق الوسطى من قطاع غزة وجنوبه، ما أدى إلى اسشتهاد وإصابة العشرات من السكان.

وقالت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 مجازر ضد العائلات والنازحين في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدًا و131 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و782 شهيدًا، و70 ألفًا و782 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

وفيما يلي أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات القليلة الماضية:

شن سلسلة غارات على دير البلح وسط القطاع، خاصة المناطق الشرقية للمدينة.

شن ثلاث غارات على أحياء الشجاعية والدرج والزيتون والصبرة وتل الهوى بمدينة غزة.

قصف المناطق الشمالية والشرقية من المحافظة الوسطى.

شن سلسلة غارات على المناطق الساحلية من جنوب القطاع.

شن سلسلة غارات على المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

قصف منزلًا لعائلة معمر قرب مستشفى غزة الأوروبي شرقي مدينة خان يونس، ارتقى فيه شهيدان أحدهما سيدة وإصابة آخرون.

شن غارة على شرقي مخيم جباليا شمالي القطاع.

شن غارة على حي الأمل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

قصف منزلا يعود لعائلة أبو العينين في حي النصر برفح، ارتقى فيه 4 شهداء بينهم سيدة وطفل بالإضافة إلى عدد من الجرحى.

شن غارة جوية بالقرب من المستشفى المعمداني شرق مدينة غزة، وقصف منطقة قرب مفترق عسقولة بالمدينة.

قصف تجمع لمواطنين في مفترق النابلسي، ارتقى فيه 10 شهداء وسقوط عدد من الإصابات.

استمرار المعاناة الإنسانية وحرب التجويع

بالإضافة إلى ما سبق، فقد تفاقمت آثار حرب التجويع في القطاع خاصة في محافظتي غزة والشمال، وأعلنت مصادر طبية،استشهاد الطفل الجريح محمد نصر الله في مستشفى الشفاء بغزة بسبب الجفاف وعدم توفر الغذاء والدواء.

و حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من تزايد أزمة سوء التغذية في القطاع الساحلى المحاصر، مشيرًا في منشور له عبر منصة "إكس"، إلى أن "البيانات الواردة من شمالي القطاع، تُظهر ارتفاع سوء التغذية لدى الأطفال خلال 4 أشهر فقط، إلى مستويات طارئة".

وفي غضون ذلك، أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت وأصابت 30 مدنيًا فلسطينيًا يوم الأحد الموافق 25 فبراير، عند حاجز وادي غزة وسط القطاع، بعد إجبارهم على النزوح من مدينة غزة إلى منطقة المواصي جنوبي القطاع.