حزب المؤتمر: انطلاق جلسات الحوار الوطني لمناقشة الأزمة الاقتصادية علامة فارقة بتاريخ مصر

قالت ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم، وتسليط الضوء على المحور الاقتصادي بمثابة علامة فارقة في تاريخ مصر.

وأوضحت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر في تصريحات صحفية لها، أن مشاركة الحكومة في جميع الجلسات التي تناقش الأزمة الاقتصادية، تستهدف إيجاد حلول شاملة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع وفقا لإحصائيات رسمية.

أهمية مشاركة المتخصصين والخبراء في كافة الجهات لمناقشة الرؤى الاقتصادية

وشددت ماجدة بدوي، على أهمية مشاركة المتخصصين والخبراء في كافة الجهات لمناقشة الرؤى الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق نتائج سريعة يكون لها تأثير إيحابي على حياة المواطنين.

إيجاد حلول ورؤى لصياغة رؤية اقتصادية ملائمة

وأكدت أمينة الإعلام بحزب المؤتمر، أن التركيز على المحور الاقتصادي يستهدف إيجاد حلول ورؤى لصياغة رؤية اقتصادية ملائمة لكافة التحديات والتداعيات الاقتصادية التي تمر بها الدولة في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للحوار الوطني سيعمل على وضع خطوات وآليات تنفيذية نحو التنمية والبناء بما يحقق استراتيجيات بناء الجمهورية الجديدة وتضمن مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

جلسات الحوار الوطني تهدف إلى وضع تصورات وخطط وبرامج ودراسات حقيقية

ولفتت أمينة إعلام حزب المؤتمر، إلى أن جلسات الحوار الوطني تهدف إلى وضع تصورات وخطط وبرامج ودراسات حقيقية ذات فاعلية وتأثير لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في شتى القطاعات، سواء كانت التجارية أو الصناعية أو الزراعية والسياحية، ووضع حد لتفاوت الأسعار التي باتت تُرهق المواطنين.



وفي وقت سابق التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة بالتعاون مع الحكومة، وهم أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.





وأشاد مجلس الأمناء بقرار رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وكذلك إعداد مركز المعلومات كتيبًا كاملًا يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضًا في كتيب آخر، وتمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.



وشكر المجلس رئيس الوزراء على اقتراحه بتشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء لجنة التنسيق بمجلس الأمناء، للمتابعة المشتركة لتنفيذ التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات والجهات المعنية.