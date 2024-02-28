الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

"المؤتمر": إسقاط معونات إغاثية على غزة رسالة تأكيد دعم مصر للقضية

رئيس حزب المؤتمر
رئيس حزب المؤتمر

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، إعلان العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري، عن أن مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا ينفذون عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة.

وأكد حزب المؤتمر أن قيام القوات الجوية المصرية بإسقاط المعونات الإغاثية المصرية على غزة يستهدف تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ورسالة قوية من مصر تؤكد على دعمها للقضية الفلسطينية.

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إسقاط معونات إغاثية مصرية على غزة

وأوضح حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، أن إسقاط المعونات الإغاثية المصرية على غزة خطوة إنسانية نبيلة تعكس روح التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني، وتأكيد على التزام مصر بمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

وأضاف أن المعونات الإغاثية المصرية تشمل مواد غذائية وطبية أساسية، لتلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية.

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وأشار حزب المؤتمر إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تواصل جهودها من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.

وتابع أن الدولة المصرية تخوض ملحمة إنسانية من أجل تقديم إدخال المساعدات بما يسهم فى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى، مما يعكس حجم التضامن المصرى مع أهالينا فى قطاع غزة، وحرص مصر على دعم القضية الفلسطينية على كل المستويات سواء السياسية أو الإنسانية.

ولفت حزب المؤتمر إلى أن مصر تقوم بدورها السياسى والإنسانى على أكمل وجه، سواء من خلال الاتصالات السياسية والدبلوماسية والتنسيق على مدار الساعة مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوضع سبل حل الأزمة، ووقف التصعيد فى الأراضى الفلسطينية، أو من خلال دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح المصرى.

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