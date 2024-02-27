تحرك برلمانى لمواجهة ظاهرة البيع بالدولار داخل مصر

تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن تفشي التعامل بالدولار حيث تشترط بعض الشركات والمؤسسات الحصول على مقابل سلعها وخدماتها بالدولار.

وأوضح، المغاوري، في طلب الإحاطة، أن بعض المؤسسات والشركات خاصة الشركات العقارية يقومون بتسعير السلع والخدمات التى يقدمونها بالدولار، متسائلا عن تأثيرات مثل هذا الإجراء على الأوضاع الاقتصادية وتوافقها مع جهود الحكومة لسد الفجوة الدولارية التي تعاني منها البلاد، كما تساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن مدى قانونية قرارات البيع بالدولار وتوافقها مع قرارات البنك المركزي المصري والسياسات النقدية التى تتبعها الدولة؟

وشدد عضو مجلس النواب، على أن توجه بعض الشركات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار يمثل ضغوطا على العملة الوطنية "الجنيه المصري"، كما سيؤدي إلى خلق طلب متزايد على العملة الأجنبية الدولار.

وطالب المغاوري، بإحاطة مجلس النواب، بمدى انتشار تلك الظاهرة وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي، وماهي الإجراءات المتبعة والواجب اتخاذها للحد من تلك الظاهرة؟.

يذكر أن النائب عاطف المغاوري، رحب بـعودة الحوار الوطني، لافتا إلى أنه وحزب التجمع كانوا من أوائل الداعمين لفكرة الحوار الوطني، كما شارك حزبه بقوة في جلسات المرحلة الأولى من الحوار، وقدم أفكاره ورؤاه للجان الحوار المختلفة.

وفي السياق ذاته رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، فكرة إجراء حوار مجتمعي حول الأزمة الاقتصادية، فهذه القضية تطلب حوار خبراء ومتخصصين اقتصاديين يكونوا مطلعين على أصل وأساس المشاكل، وليس الحديث فقط عن النتائج التي تظهر للعامة، وذلك ليكون الحوار أكثر تركيزا وتدقيقا في التوصل لأصل الأزمة، ووضع حلول جذرية تمكن البلاد من العبور من الأزمة الاقتصادية بسلام.