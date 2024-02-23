الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: صفقة رأس الحكمة ستنعش الاقتصاد المصرى وتقضى على أزمة الدولار

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن العوائد من صفقة رأس الحكمة ضخمة وغير متوقعة والخير قادم للاقتصاد المصري، كما أنها ستساعد بشكل كبير في تحقيق  تصحيح لمسار الاقتصاد المصري من خلال القضاء  على أزمتي الدولار والتضخم مما سيكون له تأثير واضح علي ضبط الأسعار بالأسواق.

ووصفت النائبة هند رشاد الصفقة بأنها تاريخية وغير مسبوقة من خلال عمل شراكة استثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعكس مدى الثقة في الدولة المصرية، وما تمتلكه من أصول كبيرة يمكن أن تحقق عوائد ضخمة وغير مسبوقة، وتساهم في توفير ملايين فرص العمل للشباب المصري وانعاش الاقتصاد المصرى بشكل واضح وسريع.

وأضافت في تصريحات صحفية أن الصفقة مع دولة الإمارات ستوفر سيولة دولارية كبيرة  ستساعد بشكل واضح في مواجهة أزمتي التضخم التي يعاني منها السوق المصري، وجود سعرين للدولار.

وأوضحت أن الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير مدينة "رأس الحكمة، تأتي تكليلا لنجاحات وجهود الدولة المتضافرة لجذب الاستثمارات المباشرة وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكده علي أن  مصر تمتلك كثيرا من المقومات التي تجعلها واجهة نموذجية للاستثمارات.

النائبة هند رشاد الازمة الدولارية الاقتصاد المصرى صفقة رأس الحكمة

الأكثر قراءة

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

التفاصيل الكاملة لأكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات فى "رأس الحكمة"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة