الأربعاء 28 فبراير 2024
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سياسي

"محسب": مشاركة القوات المسلحة في تنفيذ إنزال جوي للمساعدات بغزة يعكس دورها الوطني

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الجهود المصرية المبذولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم الأشقاء في قطاع غزة، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي تواجههم منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في الـ 7 من أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن مصر تقود ملحمة إنسانية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل التضييق الذي تمارسه دولة الاحتلال لعرقلة دخول المساعدات، وذلك إلى جانب الدور الدبلوماسي والسياسي الذي تمارسه.

 

المتحدث العسكرى: مصر تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق غزة بمشاركة 4 دول

 

الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية الباسلة في إغاثة الأشقاء

 

وقال "محسب"، إن اتجاه الدولة نحو تنفيذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الغذائية والطبية في قطاع غزة، قامت بها القوات الجوية المصرية، بمشاركة الأردن والإمارات، يعكس الدور الوطني للقوات المسلحة المصرية الباسلة في إغاثة الأشقاء والمستضعفين، ودعمهم على كافة المستويات الإنسانية والسياسية والدبلوماسية من أجل حمايتهم والحفاظ على قضيتهم من التصفية التي تستهدفها دولة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تنفيذ سيناريو التهجير القسري لسكان غزة إلى سيناء.

 

حزب المصريين يثمن تنفيذ القوات الجوية عملية إسقاط جوى لمساعدات إنسانية فى غزة

 

مصر تنتهي من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر انتهت أيضا من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات لإقامة معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة مستشفى ميداني مصري داخل القطاع يتضمن غرف عمليات مجهزة، من أجل إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

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 وأشار النائب أيمن محسب، إلى استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين، والدفاع عن حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وفقا لحدود 1967، والمقررات الأممية في هذا الشأن، مؤكدا أن الجهود المصرية في هذا الشأن جعلت دول العالم تعترف أن حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لن يحدث إلا بإقامة دولة فلسطين المستقلة، وهو نجاح ما كان ليتحقق لولا الجهود المصرية في توضيح جوهر القضية للعالم.

الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب , الرئيس السيسي غزة القوات المسلحة المصرية الدستور

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