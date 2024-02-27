الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد موسى عن إسقاط المساعدات فى غزة: "إحنا بنعمل اللى يرضى ربنا"

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات الجوية المصرية قامت صباح اليوم بإسقاط مواد الإغاثة الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

الحرب بغزة

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاحتلال الصهيوني يحرص على إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى الشعب الفلسطيني، ولا يتم إدخال المساعدات إلا عن طريق معبر رفح.

وتابع: "مصر تفعل ما يرضي الله، ولا تنتظر كلمة الشكر من أحد، ومصر حريصة على إيصال المساعدات باستمرار إلى قطاع غزة".

المساعدات المصرية لغزة

واستطرد: "بعض الناس تعجبت من إيصال المساعدات بالسلاح الجوي المصري، ويمكن القول إن ما يهم مصر هو أن تصل تلك المساعدات إلى قطاع غزة دون النظر للأقاويل، ومصر تقوم بعمل مستشفى ميداني أيضًا في غزة".

أحمد موسى صدى البلد على مسئوليتي الاعلامي احمد موسى إيصال المساعدات لغزة

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