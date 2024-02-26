أحمد موسى منفعلًا.. لا توجد نية لدى الدولة المصرية لبيع مطار شرم الشيخ الدولى

نفى الإعلامي أحمد موسى، ما يتم تداوله بشأن تخطيط الدولة المصرية لبيع مطار شرم الشيخ الدولي، معبرًا:" لا توجد نية لدى الدولة المصرية لبيع مطار شرم الشيخ الدولي أو أي مطارات مصرية أخرى".

شائعات لا صحة لها

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدث عن مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات سابقًا، ولكن لم يُقل ببيع تلك المطارات.

وتابع: "مصر لا تبيع مطاراتها لأي دولة في العالم، وما يُقال بشأن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق".

حفاظ مصر على ملكية المطارات الدولية

واستطرد: "وزير الطيران المدني أعلن اليوم عن مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، وأكد أن هناك حملات ممنهجة لاستهداف الوطن من قبل الأعداء، ويمكن القول إن مصر لن تبيع مطاراتها ولكن تدخل القطاع الخاص يعلق فقط بإدارة وتشغيل المطارات المصرية".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تستهدف الوصول لـ40 مليون راكب في مطار القاهرة الدولي، قائلًا الدولة تسير على الطريق الصحيح وفق خطط علمية مدروسة.