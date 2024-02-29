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توك شو

الطفلة روضة وليد: "قادرون باختلاف" كان يوم جميل.. ومخوفتش وأنا بقول الشعر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت الطفلة روضة وليد، إحدى نماذج "قادرون باختلاف"، إنها كانت سعيدة جدًا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية "قادرون باختلاف"، متابعة: "كنت فرحانة جدًا ومخوفتش وأنا بقول الشعر".

وأضافت "وليد"، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "(قادرون باختلاف) كان يوم جميل جدًا، وكنت فرحانة لكل أصحابي".

وتابعت: "ماما قالتلي كنتي شاطرة جدًا وبرافو عليكي إنك قولتي الشعر بالطريقة دي"، مشيرة إلى أنها تُريد أن تصبح طبيبة في المستقبل، وأنها تحب الشعر.

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