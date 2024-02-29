الطفلة روضة وليد: "قادرون باختلاف" كان يوم جميل.. ومخوفتش وأنا بقول الشعر

قالت الطفلة روضة وليد، إحدى نماذج "قادرون باختلاف"، إنها كانت سعيدة جدًا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية "قادرون باختلاف"، متابعة: "كنت فرحانة جدًا ومخوفتش وأنا بقول الشعر".

وأضافت "وليد"، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "(قادرون باختلاف) كان يوم جميل جدًا، وكنت فرحانة لكل أصحابي".

وتابعت: "ماما قالتلي كنتي شاطرة جدًا وبرافو عليكي إنك قولتي الشعر بالطريقة دي"، مشيرة إلى أنها تُريد أن تصبح طبيبة في المستقبل، وأنها تحب الشعر.