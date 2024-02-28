الأربعاء 28 فبراير 2024
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متحدث "الأونروا": الدور المصري تاريخي وحاسم في مساعدة غزة وبعيد عن التشكيك

المساعدات إلى غزة
المساعدات إلى غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن الدور المصري تاريخي وحاسم في مساعدة قطاع غزة وحتى الأونروا.

وأضاف متحدث "الأونروا" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الدولة المصرية تتبنى موقف "الأونروا" وتساعدها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر أكثر من مرة وكالة "الأونروا" وهذه أول مرة رئيس مصري يتحدث في خطاباته بصورة مستمرة عن "الأونروا" وضرورة وجودها واستمرارها.

متحدث “الأونروا”: الدور المصري في غزة حاسم ومهم جدًا ولا يمكن الاستغناء عنه

كما أشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية لها دور كبير في دعم "الأونروا" على المستويات كافة، سواء في جامعة الدول العربية أو على المستوى الإقليمي، مؤكدًا أن الدور المصري بعيد عن التشكيك ولا يمكن مناقشته وهذه حقيقة تاريخية.

وتابع: "الدور المصري حاسم ومهم جدًا ومركزي ولا يمكن الاستغناء عنه على الإطلاق؛ لأنه دور داعم للفلسطينيين في قطاع غزة، وداعم رئيسي للأونروا".

الأونروا وكالة الأونروا مصر غزة عدنان أبو حسنة

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