الأربعاء 28 فبراير 2024
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أستاذ اقتصاد: مصر ستصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة بما تمتلكه من مزايا

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن مصر ماضية في طريقها لتصبح مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة بما تمتلكه من مزايا نسبية.

وفاء علي: الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ليست صدفة

وأضاف علي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن دخول الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ليس صدفة، مؤكدة أن مصر أعدت نفسها جيدًا من خلال تأهيل البنية التحتية ثم البنية التشريعية والتحفيزات التي قدمتها الدولة المصرية للمطورين.

وتابعت: "لدينا أهم شيء وهو الإرادة السياسية التي إن وجدت نستطيع فعل أي شيء" مؤكدة أن هناك نوعًا من التناغم الحقيقي بين صندوق مصر السيادي والجهات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات مع المطورين أيضًا، وهو ما أسفر عنه توقيع تلك الاتفاقيات.

الطاقة الطاقة المتجددة الهيدروجين الاخضر وفاء علي مصر اكسترا نيوز

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