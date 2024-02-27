الثلاثاء 27 فبراير 2024
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توك شو

استشارى: المناخ المصرى بالكامل ملائم لإنتاج الطاقة المتجددة بجميع أنواعها

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

قال الدكتور سامح نعمان، استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، إن المناخ المصري بالكامل ملائم لإنتاج الطاقة المتجددة بجميع أنواعها، حيث يتوافر لدى الدولة الرياح والشمس الساطعة، وهذا عكس ما يوجد في الكثير من دول العالم، حيث تعد قارة أوروبا بالكامل غير قادرة على إنتاج الطاقة المتجددة نتيجة لعدم مواءمة مناخ دولها مع طبيعة إنتاج مثل هذه الأنواع من الطاقة النظيفة.

إنتاج الطاقة النظيفة 

وأكد الدكتور سامح نعمان، خلال لقائه ببرنامج “مال وأعمال” مع الإعلامية إنجي طاهر، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن التقلبات المناخية غير المتوقعة تؤثر على الإنتاج الإجمالي للطاقة الجديدة والمتجددة، كما أن كفاءة العنصر البشري والتكنولوجي تؤثر أيضًا على القدرة الإنتاجية.

وأضاف في حديثه، أن الطاقة المائية هي أرخص أنواع الطاقة التي يمكن إنتاجها، مثل الطاقة التي يتم استخراجها من السد العالي.

الطاقة المائية 

وتابع: "الطاقة المائية مستقرة بصورة كبيرة عن باقي أنواع الطاقة المتجددة، كما أن أسعار هذه الطاقة منخفض مقارنة بطاقة الشمس أو الرياح".

سامح نعمان مال وأعمال إنجي طاهر الطاقة الجديدة والمتجددة استشاري طاقة نظيفة

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