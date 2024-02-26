الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طلعت عبدالقوى: نهدف التوصل إلى حلول سريعة قابلة للتنفيذ فى البعد الاقتصادى

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يسعى إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بإيجاد حلول عاجلة وسريعة للأزمة الاقتصادية الحالية.

مناقشة الأوضاع الاقتصادية 

وأكد عبد القوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني يبحث حاليًا طرق زيادة النقد الأجنبي بالخزانة المصرية، وتمت مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية اليوم داخل اجتماعات جادة بالحوار الوطني على أيدي عناصر من الحكومة والخبراء الاقتصاديين لحل الأزمات الحالية.

جلسات الحوار الوطني 

وتابع: "هناك توافق بشكل ملحوظ على الكثير من المخرجات التي تم الحديث عنها اليوم داخل جلسة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وكانت أولى القضايا التي نالت على توافق داخل الحوار الوطني ارتفاع الأسعار".

كان رئيس الوزراء أكد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني، وتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ مخرجات الجلسات بعد إعداد خطة تنفيذية من مجلس الوزراء.

الحوار الوطنى طلعت عبد القوي اكسترا نيوز حديث الاخبار مجلس أمناء الحوار الوطني

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