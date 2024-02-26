أستاذ علوم سياسية: البيت الأبيض الجهة الوحيدة القادرة على حسم الحرب الروسية الأوكرانية

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، إن مايحدث في أوكرانيا الآن يشير إلى تقدم ملحوظ لروسيا على كافة المحاور والمستويات.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكدت الدكتورة نورهان الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه أصبح هناك مرونة في الموقف الأوروبي لإعادة النظر في مبادرة زيلينسكي التفاوض والسلام مع الجانب الروسي.

وأضافت في حديثها، أن روسيا لن تتنازل عن الأراضي الأوكرانية التي حصلت عليها منذ عامين من الحرب.

وأشارت إلى أن الاحتجاجات لا تتوقف في أوروبا بالكامل بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع مؤشرات التضخم، لذا القيادات السياسية الأوروبية في مأزق شديد، وبالتالي من الممكن أن ينخفض حجم الدعم والتمويل الذي يتم منحه للجانب الأوكراني.

إنهاء الحرب في أوكرانيا

وتابعت: "البيت الأبيض هو الحهة الوحيدة القادرة على حسم الحرب الروسية الأوكرانية، ويمكن القول إنه مع تغيير السياسة الأمريكية الحالية فمن الممكن الوصول لحل سريع في الحرب بأوكرانيا".