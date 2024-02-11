الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: ترامب قفز على الرئاسة دون توافقات مع المؤسسات الأمريكية

ترامب
ترامب

قالت نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، إن المشكلة بين الرئيس الأمريكي جو بايدين، والرئيس الأمريكي السابق  دونالد ترامب، أخذت أبعادًا شخصية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية dmc، أن ترامب جاء من خارج المؤسسات الأمريكية، فهو رجل أعمال ليس لديه خبرات مؤسسية، وحكم بقوة المال وبعلاقاته وسيطرته على الإعلام استطاع القفز على الرئاسة بدون توافقات مع المؤسسات وهذه كانت مشكلته.

وتابعت، أن هذا تحدي من ترامب لقواعد اللعبة الأمريكية، مشيرة إلى أن الرئيس الأسبق باراك أوباما، كان يقوم بالترويج  للحملة الانتخابية لبايدن، كما أن وقت خطاب تنصيب بايدن قال الأخير: "اليوم عادت أمريكا للأمريكيين"، وكانت هذه كلمة صادمة، موضحة أن أوباما يومها وقف ووجه خطابًا للشعب الأمريكي يوم تنصيب رئيس آخر وذلك للمرة الأولى.

ترامب كان مشكلة بشكل أو بآخر وحاولوا التخلص منه

وأكدت أن ترامب كان مشكلة بشكل أو بآخر وحاولوا التخلص منه، وذلك لأن أمريكا فيها إزدواجية معايير وليس صحيح أنها دولة قانون ولكنها مثل أي دولة تستخدم الأمور الشخصية والنفوذ الشخصي يتدخل، ويوجد مساندة لبايدن واضحة جدًا رغم حالته الصحية. 

نورهان الشيخ دونالد ترامب المؤسسات الأمريكية قواعد اللعبة الأمريكية بايدن

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