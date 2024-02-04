بن غفير: لو كان ترامب رئيسًا لأمريكا لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفًا

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، الأحد، لصحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن لم يقدم لإسرائيل الدعم الكافي لحربها في غزة.

وقال بن غفير، للصحيفة في مقال نشر الأحد: “بدلاً من أن يقدم لنا دعمه الكامل، فإن بايدن مشغول بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة)، الذي يذهب إلى حماس”.

وتابع "لو كان (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترامب في السلطة لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفا تماما".

على صعيد آخر، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم إن الوقت قد حان لاستبدال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهيئات أخرى "غير متورطة بدعم الإرهاب"، مؤكدا أنه ليس بحاجة للمساعدة لمعرفة طريقة إدارة علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة.