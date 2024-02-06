الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب ضد بايدن: مَن يتقدم فى استطلاعات الرأى لانتخابات 2024؟

الانتخابات الامريكية
الانتخابات الامريكية

في الخامس من نوفمبر المقبل، ينتخب الأمريكيون رئيسهم المقبل، ومن شبه المؤكد أن المرشحين الرئيسيين سيكونان هما نفس المرشحين في الانتخابات  السابقة. 

ووفقًا لصحيفة إيكونومست، فقد لا يواجه جو بايدن الرئيس الحالي، منافسة حقيقية على ترشيح الحزب الديمقراطي، حيث فاز سلفه في المنصب دونالد ترامب، برئاسة الجمهورية. 

كما أن هذه الانتخابات ستكون أول انتخابات إعادة منذ ما يقرب من 70 عامًا، وبعد خسارته في عام 2020، حاول أنصار ترامب إلغاء النتيجة.

أزمات بجولة بايدن 

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 ويواجه اتهامات فيدرالية بشأن مشاركته المزعومة في هذا المخطط، بالإضافة إلى ثلاث قضايا جنائية أخرى. 

تميزت رئاسة بايدن بارتفاع معدلات التضخم، وفواتير السياسة الصناعية الكبيرة، والاضطرابات في الخارج، في أفغانستان وأوكرانيا والشرق الأوسط، كما أن كلا الرجلين لا يحظى بشعبية، ولن تكون الانتخابات منافسة شعبية بقدر ما ستكون استفتاءً يرى الأمريكيون أنه الخيار الأقل سوءًا.

أحدث استطلاعات الرأي 

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعات الرأي السابقة للانتخابات لها قوة تنبؤية محدودة للنتيجة النهائية حتى نهاية الصيف في عام الانتخابات، يمكنك أيضًا الذهاب إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة لتعقب استطلاعات الرأي.

ووفقًا للصحيفة فإنه على الرغم من أنه لا تزال هناك عدة أشهر تفصلنا عن موعد الانتخابات، ولكن بعد أن تم تحديد المرشحين فعليًا الآن، فمن الممكن أن تبدأ الحملة الانتخابية بشكل جدي.

ومن المفترض أن يلتقي المرشحان الرئيسيان في ثلاثة من هذه اللقاءات خلال الشهر المقبل، حيث يتناولان القضايا المهمة (أو على الأقل تبادل الإهانات) لمدة 90 دقيقة في كل مرة. 

وسيتناقش المرشحون لمنصب نائب الرئيس مرة واحدة أيضًا.

تفتح صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء في أوائل نوفمبر، على الرغم من أن التصويت المبكر ومبادرات الاقتراع عبر البريد ستعني أن العديد من الأمريكيين قد أدلوا بأصواتهم بالفعل. وسيستمر فرز الأصوات لأسابيع في بعض الولايات.

وسيكون جو بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، أكبر مرشح رئاسي على الإطلاق لحزب كبير، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله في عام 2020، وفاز بايدن بمقعد في مجلس الشيوخ عن عمر يناهز 30 عامًا، واحتفظ به لأكثر من ثلاثة عقود. 

وبحسب التقرير فقد تأتي حملة دونالد ترامب غير العادية في أعقاب فترة ولايته التي لا تقل أهمية كرئيس خامس وأربعين للولايات المتحدة والتي انتهت بعد وقت قصير من قيام أنصاره بهجوم مسلح على مبنى الكابيتول. أدى دوره المزعوم في التحريض على الهجوم وجهوده الأوسع لإلغاء نتائج انتخابات 2020 إلى توجيه لوائح اتهام جنائية له في المحكمة الفيدرالية ومحكمة ولاية جورجيا.

الانتخابات الامريكية بايدن ترامب المرشحين الرئيسيين

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