هل تحسم النساء المستقلات مصير"ترامب" فى سباق الانتخابات الأمريكية؟

سلطت صحيفة الإندبندنت البريطانية، الضوء على الانتخابات الأمريكية 2024، مشيرة إلى أنه بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية في ولايتي أيوا ونيوهامبشاير، طرح البعض تساؤلًا عن مصير ترامب في سباق الانتخابات الأمريكية التي من المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل بعد ظهور دعم النساء المستقلات.



وأشارت الصحيفة إلى أن نيكي هيلي المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري ومهاجمة ترامب، تركز على حشد دعم في موطنها كارولينا الجنوبية بعد فوزه في نيوهامبشاير.



وواصلت نيكي هيلي، المرشحة الرئاسية عن الحزب الجمهوري، الهجوم على دونالد ترامب في أعقاب هزيمتها في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير الأسبوع الماضي، وركزت جهود حملتها الانتخابية على موطنها ساوث كارولينا، وحذرت الناخبين في مقابلة مع نيوزماكس من أنه لا يستطيع كسب تأييد نساء الضواحي والمستقلات، الأمر الذي قد يمنعه من التغلب على جو بايدن في نوفمبر.