هل ستتدخل الصين فى حسم الانتخابات الأمريكية لصالح ترامب.. تقرير يوضح الأسباب

سلطت مجلة فورين بوليسي ، الضوء على الانتخابات الامريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، مشيرة الى أنه يبدو أن الصين ستحسم الأمر بالانتخابات المقبلة لصالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.



وذكرت المجلة في تقرير صادر لها، كيف كان يبدو العالم قبل أن يصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في يناير 2017 يرسم صورة مذهلة، في ذلك الوقت، لم تكن فكرة أن بكين تشكل تهديدًا للأمن العالمي فكرة سائدة في واشنطن.

وبدا فرض الرسوم الجمركية على الواردات الأوروبية أمرا غير وارد، وكانت الضوابط المفروضة على صادرات التكنولوجيا ــ التي سقطت في حالة من الإهمال التدريجي منذ نهاية الحرب الباردة ــ مجالا لشريحة صغيرة من خبراء السياسة.

ترامب يغير العالم

وأفادت المجلة بأنه للأفضل أو للأسوأ، ليس هناك من ينكر أن ترامب غير العالم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

ونظرا لخطاب ترامب التحريضي بشأن بكين - بما في ذلك وعده بتصعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين - فمن السهل أن نعتقد أن القادة الصينيين يفضلون الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على ترامب، الذي من المرجح أن يكون مرشح الحزب الجمهوري.

ومع ذلك، ربما تكون وجهة النظر هذه قصيرة النظر، وهي تحجب الصورة الأوسع، في جميع الاحتمالات، الصين تشجع ترامب.

وتعلم بكين أنه لا يوجد أمل في تحسين علاقاتها مع واشنطن، سواء في عهد ترامب أو بايدن أو أي رئيس أمريكي آخر.

ومن منظور لعبة بكين الطويلة في مواجهة الغرب، فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تكون في صالح الصين، على الأقل في المجال الاقتصادي.

أسباب دعم الصين لعوة ترامب لكرسي الرئاسة

في البداية، سيزيد ترامب الانقسامات بين الولايات المتحدة وأوروبا، معتقدة أن الاتحاد الأوروبي عدو، بسبب ما يفعلونه بنا في التجارة"بعد ترامب في يوليو 2018.

وفي ديسمبر 2023، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن أجهزة المخابرات الصينية كانت تستخدم فرانك كريلمان، السيناتور البلجيكي السابق، كأحد الأصول لسنوات. وقد لخص معالجه الصيني هدف العلاقة بدقة: "هدفنا هو تقسيم العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا".

وتابع التقرير: إذا تم انتخاب ترامب، فمن المحتمل أن يكون غير قادر على مقاومة الرغبة في استئناف الحروب التجارية مع أوروبا - على سبيل المثال، من خلال الوفاء بتعهده بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في جميع المجالات. ومن المرجح أن تؤدي المعركة التجارية بدورها إلى وقف التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التدابير التي يمكن أن تضر بالمصالح الصينية.

وبطبيعة الحال، فإن وعد ترامب الأخير بفرض تعريفة جمركية بنسبة 60% كحد أدنى على الواردات الصينية سيكون مؤلما أيضا بالنسبة لبكين. لكن في المخطط الكبير للأشياء، قد تفترض بكين أن دفع مثل هذا الثمن يستحق العناء إذا كانت الجائزة هي الانقسام بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تراجع ترامب عن العقوبات المفروضة على روسيا، على الرغم من عدم القدرة على التنبؤ بسياسة ترامب الخارجية، كان أحد الثوابت هو ميله الواضح للتقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان هذا أكثر وضوحا خلال القمة الأميركية الروسية في فنلندا عام 2018، عندما أشار ترامب إلى أنه يثق ببوتين أكثر من أجهزته الاستخباراتية. وإذا ظل إعجابه ببوتين على حاله، فمن الممكن أن يقرر ترامب رفع العقوبات المفروضة على روسيا بمجرد توليه منصبه، الأمر الذي سيثير رعب الدول الأوروبية.

ويرجع ذلك إلى المخاوف من أن واشنطن قد تفرض عقوبات ثانوية على موسكو، مما يجبر الشركات في جميع أنحاء العالم على الاختيار بين عملائها الأمريكيين والروس.