الإثنين 26 فبراير 2024
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محسن الألفى: المشروع القومى لمشتقات البلازما سيعود بالنفع على صحة المواطنين

الدكتور محسن الألفي
الدكتور محسن الألفي

قال الدكتور محسن الألفي، أستاذ أمراض الدم بجامعة عين شمس، إن المشروع القومي لمشتقات البلازما في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية أمر في غاية الأهمية، وسيعود بالنفع على صحة وأرواح المواطنين.

التبرع بالبلازما  

أكد الألفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بأعلى مستوى.

الاستعانة بأحدث الأجهزة التكنولوجية

وتابع: "مصر تتعامل في المشروع القومي لمشتقات البلازما بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وهذه المشتقات تساعد في توفير الدواء لمرضى الكبد والكلى وأمراض سوء التغذية وغيرها من الأمراض الصعبة".

واستطرد: "يتم الحصول على البلازما من المواطنين الأصحاء، الذين لا يعانون من أي أمراض مزمنة على الإطلاق، وهذا التبرع لا يؤثر على صحة الإنسان على الإطلاق".

كان قد أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الاطلاع على مستجدات العمل بالمراكز الـ6 الخاصة بتجميع البلازما، ضمن المرحلة الأولى للمشروع؛ للوقوف على التحديات والمشكلات التي تواجه العمل الفعلي بتلك المراكز، وفقًا للبرنامج الوظيفي والجدول الزمني المقرر لها ضمن المشروع.

محسن الألفي اكسترا نيوز حديث الاخبار ريهام السهلي الإعلامية ريهام السهلي

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