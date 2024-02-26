تحرك جديد من "الصحة" بشأن المشروع القومى لمشتقات البلازما

عقدت وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للعمل بالمشروع القومي لمشتقات البلازما، وذلك في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الاطلاع على مستجدات العمل بالمراكز الـ6 الخاصة بتجميع البلازما، ضمن المرحلة الأولى للمشروع؛ للوقوف على التحديات والمشكلات التي تواجه العمل الفعلي بتلك المراكز، وفقًا للبرنامج الوظيفي والجدول الزمني المقرر لها ضمن المشروع.

اعتماد الجودة

وأضاف «عبدالغفار»، في بيان، اليوم الإثنين، أن الوزير بحث التجهيزات النهائية لحصول المراكز على اعتماد الجودة، ومطابقة كل المواصفات الفنية والشروط اللازمة، للتعاون مع شركة «جريفولز» الإسبانية المتخصصة في تصنيع مشتقات البلازما.

وقال «عبدالغفار»، إنه تم التشديد على الانتهاء من كل أعمال الميكنة، والربط الإلكتروني خلال أسبوع بالتعاون مع الشركات المعنية، كما تابع الوزير مدى توافر كافة اللوجستيات اللازمة لاعتماد تلك المراكز، وكذلك توريد كل الأجهزة والكواشف الطبية، بالإضافة إلى موقف أعمال الحماية المدنية بتلك المراكز.

تجميع مشتقات البلازما

وأشار إلى أنه تم متابعة الموقف التنفيذي لمركزي تجميع مشتقات البلازما بالعباسية، والعجوزة، ومحافظة الإسكندرية، كما تابع الوزير تدريبات العاملين بمراكز تجميع البلازما في مجال الجودة، بالتعاون مع شركة «جريفولز إيجيبت».

وأضاف أن الوزارة وجهت بوضع تصور للمرحلة الثانية من المشروع، والتجهيزات والاحتياجات اللازمة، لبدء العمل عليه بالتوازي مع تشغيل المراكز التي تعمل ضمن المرحلة الأولى من المشروع.