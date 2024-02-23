أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

يزيد نشاط الفيروسات التنفسية ومن بينها فيروس كورونا ومتحوراته خلال شهرى فبراير ومارس، ولذلك تزيد طلبات البحث من جانب المواطنين عبر محركات البحث العالمية ومن بينها “جوجل” عن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيره على الحوامل والأطفال، وطرق الوقاية من الفيروس.

أعراض متحور فيروس كورونا الجديد

أثبتت دراسة صادرة حديثًا أن فيروس كورونا يسبب أعراض طويلة الأمد، حيث يتعافى معظم الأشخاص من الأعراض العادية للكوفيد في غضون 12 أسبوعًا، ولكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يستمر الشعور بالإرهاق الشديد وضيق التنفس وآلام الصدر وآلام العضلات والخلل الإدراكي لفترة طويلة بعد ستة أشهر.

ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أبلغ ما يقدر بنحو 1.9 مليون شخص - أي ما يقرب من 3% من السكان - عن ظهور أعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا، كما أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك أكثر من 200 عارض مرتبط بمرض كوفيد طويل الأمد، والتي يمكن أن تعيق الحياة اليومية.

وعن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1، فإن وزارة الصحة والسكان أكدت إنها لا تختلف عن المتحورات السابقة وتشمل؛ الحمى والسعال والإعياء، واحتقان وسيلان الأنف، والاسهال والصداع، وأعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية، وألم في العضلات، صعوبة في التنفس، ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع والشعور بالضيق، والتهاب الحلق.

كورونا يؤثر على الحوامل

أكدت الكثير من الدراسات العلمية، أن فيروس كورونا ومتحوراته تؤثر بشكل بالغ الخطورة على الحوامل، حيث إن النساء الحوامل معرضات بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات شديدة بسبب الإصابة بمتحورات كورونا، وقد يؤدي إلى مخاطر التنفس للأم والجنين وقد يصل الأمر إلى ولادة جنين ميت وفقدان الحمل، كما يسبب ضائقة تنفسية للأطفال بنسبة 3 أضعاف عند إصابة الأن بفيروس كورونا أثناء الحمل.

طرق الوقاية من أعراض كورونا الجديد

يجب اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من أعراض المتحور الجديد وتشمل..

- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.