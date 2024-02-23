"السبكى" و"عطية" يتفقدان مركز طب أسرة السيل ووحدة صحة أسرة الخزان بأسوان

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولة تفقدية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية التابعة لهيئة الرعاية في محافظة أسوان.

وشملت الجولة تفقد مركز طب أسرة السيل، ووحدة صحة أسرة الخزان غرب، وتفقد عيادات طب الأسرة، والعيادات التخصصية المختلفة بهما، والصيدليات، والملفات الإلكترونية لتسجيل المرضى، علاوة على استطلاع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة بمنشآت الرعاية الصحية الأولية لهيئة الرعاية للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومحافظ أسوان، خلال الجولة التفقدية، بجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمركز طب أسرة السيل ووحدة صحة أسرة الخزان غرب.

مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية

ووجّه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بصرف مكافأة تشجيعية للأطقم الطبية والإدارية والعاملين بمركز طب أسرة السيل ووحدة صحة أسرة الخزان غرب لإشادة المواطنين بجودة الخدمات الصحية المقدمة بهما خلال الجولة التفقدية.

وأشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى تقديم أكثر من 35 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة السيل ووحدة صحة أسرة الخزان غرب لأبناء أسوان بجودة عالية، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 15 ألف فحص طبي شامل بهما، كما أشاد محافظ أسوان بمجهودات هيئة الرعاية الصحية في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، ومطابقتها أحدث نظم الصحة العالمية.

زيارة برلمانية

وكان الدكتور أحمد السبكي قد استقبل مع اللواء أشرف عطية، الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، وأعضاء اللجنة بمجلس النواب، والوفد البرلماني، وذلك لزيارة المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة أسوان، استعدادًا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

واستهلت الزيارة بمناقشة رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ أسوان ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والوفد المرافق، آخر مستجدات التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان، وقد تفقد أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، في زيارة استمرت لمدة 4 أيام بمحافظة أسوان على التوالي، عددًا من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، شملت مستشفيات "أسوان التخصصي، النيل، كوم أمبو، دراو، نصر النوبة"، وعددًا من المراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية، وذلك لتقييم مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الرعاية الصحية في المحافظة.

جانب من الجولة

جانب من الجولة